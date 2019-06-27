مصر | خلال حملات تموينية.. ضبط 76 قضية مخالفة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات تموينية.. ضبط 76 قضية مخالفة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 17 عدم الإعلان عن الاسعار، 6 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 عدم وجود سجل تفتيش، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص،7 انتاج خبز ناقص الوزن، تجميع واستيلاء علي ( دقيق بلدي) با جمالي 3 طن و900 كجم، 2 غش تجاري ضبط لحوم غير صالحة للستهلاك الادمي باجمالي 60 كجم، 11 بيع بازيد من السعر الرسمي، 6 غلق في غير مواعيد العمل الرسمية، 5 عدم وجود قائمة بيانات.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.