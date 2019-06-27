شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا زامبيا ورواندا يزوران الأكاديمية العربية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار سفيرا دولتي رواندا وزامبيا، اليوم الخميس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون.

كان في استقبال ماجين طوبلي ليبيا، سفير زامبيا، والشيخ صلاح، سفير رواندا، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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ورحب «عبدالغفار» بالسفيرين، مؤكدا حرص مصر في هذه المرحلة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة الأفريقية خاصة أن مصر رئيس الاتحاد الأفريقي حاليًا.

وقدم رئيس الأكاديمية خلال اللقاء عرضا موجزا عن الأكاديمية وكلياتها ومقارها في مصر والخارج، والاتفاقيات العلمية والبحثية بين الأكاديمية والجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وأعرب سفيرا زامبيا ورواندا عن سعادتهم بالعلاقة الوطيدة بين مصر والعديد من الدول الأفريقية التي ترجع إلى الرئيس جمال عبدالناصر والتي يكملها الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم رئيس الأكاديمية في نهاية الزيارة هدايا تذكارية للسفيرين اللذين قاما بجولة في الأكاديمية تضمنت زيارة مركز القبة السماوية والمحاكاة.