الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المواسير الكهربائية المغشوشة في الاسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت مباحث التموين، مصنع غير مرخص لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالإسكندرية كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص "لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية" - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب)؛ بتصنيع مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية ، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر "جرش بلاستيك ناتج مخلفات القمامة". Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسكندرية تم استهداف المصنع وأمكن ضبط (500 لفة مواسير بلاستيك خاصة بأسلاك الكهرباء بإجمالي 45000 متر غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "منتج نهائي معد للبيع " -100 جوال بإجمالي وزن 4 طن "جرش" بلاستيك غير صالحة للاستخدام ناتج عن مخلفات القمامة يستخدم في التصنيع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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