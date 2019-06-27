ضبط 70 قضية تموينية و13 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 70 قضية متنوعة، أبرزها 13 منشأة بدون ترخيص، 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و13 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن.

وشملت الجهود ضبط قضية تجميع واستيلاء على دقيق بلدي، وغش تجاري أسفرت عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.