تأجيل محاكمة موظف في قسم الزاوية الحمراء بتهمة الاختلاس لـ23 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، اليوم الخميس، محاكمة موظف، رئيس قسم الشئون الإدارية في قسم الزاوية الحمراء، لاختلاسه 160 ألف جنيه، من مرتبات الضباط، لجلسة 23 سبتمبر المقبل.

ونسبت النيابة العامة للمتهم "س. ا" رئيس قسم الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء، في القضية رقم 3004 لسنة 2019، قيام المتهم بصفته موظف عمومي وكاتب ماهيات القسم باختلاس أموال وجدت في حيازته، بسبب وظيفته " 160 ألف جنيه "، والمسلمة إليه من جهة عمله لتسليمها كرواتب وحوافز لمستحقيها، فقام باحتسابها لنفسه .