ضبط صاحب مخبز لتجميعه الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مخبز بلدي بالعجوزة؛ لاتهامه بتهريب الدقيق المدعم في السوق السوداء.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، أكدتها التحريات مفادها قيام "عزت. غ" 47 سنة، صاحب مخبز بلدي دائرة قسم شرطة العجوزة، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة استخراج 82 % والذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة ويستخدم في إنتاج خبز بلدي مدعم يصرف على بطاقات صرف الدعم وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء محدثاً بذلك إضرار جسيمه بالاقتصاد القومي للبلاد بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت المخبز، وأمكن ضبط المتحر عنه وبلغ إجمالي المضبوطات 3 أطنان و900 كجم دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.