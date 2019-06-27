ضبط لحوم بقري فاسدة داخل محل جزارة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة محل جزارة في مدينة السادس من أكتوبر. وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة من ضبط "سعيد. م" صاحب محل جزارة دائرة قسم ثاني أكتوبر، وضُبط بداخل المحل 60 كجم لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما جاء بتقرير مفتش الصحة. بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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