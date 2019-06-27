قاصر وساقطة وشطة.. كواليس سقوط عصابة لسرقة "التوك توك" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة في الكشف عن أحد أخطر التشكيلات العصابية التي تخصص أفرادها في سرقة الدراجات النارية من مالكيها بإلقاء الشطة على وجهه.

وردت معلومات للعقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة أكدتها تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب مفادها أن كلا من: "صوفي. ع" 29 سنة عاطل السابق اتهامه في قضية سلاح أبيض، المطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي سلاح، و"محمد. س" 30 سنة عاطل المطلوب للتنفيذ عليه في قضية بالحبس 6 شهور، و"رضوان. ر" 23 سنة، عاطل سبق اتهامه في قضيتين، و"رجب. ح" 31 سنة عاطل كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الـ"توك وتك" بالاشتراك مع "فاطمة" 16 سنة، و"شيماء" 21 سنة، هاربة من أحكام في قضيتي دعارة وتبديد.

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جهود البحث والتحري التي قادها الرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس أكدت أن الخامسة والسادسة تستوقفان ضحاياهما بقصد توصيلهما لأحد المناطق النائية ويكون في انتظارهما باقي المتهمين، ويفتعلوا معهم مشاجرة يقوم خلالها أحدهم بإلقاء مادة حارة "شطة" على وجهه والاستيلاء على الـ"توك توك" قيادته متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأموريات قادها الرائد هاني عماد ومعاونه النقيب أحمد ماهر من ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مماثلة، وأرشدوا عن أماكن تصريفهما للمسروقات حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.