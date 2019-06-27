الأمن العام: ضبط عصابة تخصصت في سرقة الأجهزة الإلكترونية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط 4 أشخاص قاموا بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية وإعادة المسروقات. وكشف فريق البحث الجنائي ملابسات بلاغ تقدمت به إحدى السيدات محاسبة بإحدى شركات المطاحن بالإسكندرية باكتشافها كسر الباب الخلفي المؤدي لإحدى حجرات الشركة وسرقة 5 شاشات LCD- 2 ماكينة طباعة ليزر- مجموعة دفاتر عبارة عن أذونات قيد خاصة بالشركة - لاب توب خاص بأحد الموظفين. وأسفرت الجهود عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة 4 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، والتروسيكل المستخدم في نقل المسروقات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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