محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" عن مواصلة العمل بالخط التليفوني رقم 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة وذلك للتيسير على المواطنين. جدير بالذكر يشار إلى سابقة التنويه عن إخلاء الرقم "108" وبدء تفعيل رقم آخر بدلاً منه بدايةً من أول يوليه القادم.. إلا أنه وعقب التنسيق مع الجهات المختصة تم التوصل إلى استمرار العمل بالخط الساخن رقم "108" وعدم تغييره .

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كانت هذه تفاصيل خبر تيسيراً على المواطنين.. "الداخلية" تواصل تفعيل خط الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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