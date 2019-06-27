محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
انتقل فريق من نيابة الموسكي، لمعاينة موقع حريق نشب اليوم الخميس، بعدد من المحال والمفروشات في سوق الخضار بمطنقة العتبة بالموسكي.
وانتدبت النيابة، رجال المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق والوقوف على أسبابه.
وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، على الحريق بعد أن التهم عددا من الباكيات دون وقوع أية خسائر بشرية،
كانت قد تلقى مسؤول غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا ممن شرطة النجدة، بنشوب حريق بسوق الخضار بالعتبة، فتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تعاين حريق الموسكي.. وتنتدب المعمل الجنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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