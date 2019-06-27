عروض عسكرية وتوجيهات رئاسية.. تفاصيل نقل 22 مومياء إلى متحف الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل استعدادت المحافظة لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة، خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، إن هناك تكليفات رئاسية للمحافظة بالتعاقد مع إحدى الشركات الاجنبية لتنظيم الحدث نظرًا لأهميته، مؤكدًا أنه تم اختيار يوم جمعة أو سبت في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وأشار المصدر، إلى أن الحدث سيشهد مجموعة من العروض العسكرية خلال عملية نقل الممياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، مضيفًا أنه سيتم تخصيص 8 أماكن ثابتة لوسائل الإعلام المختلفة لتغطية الحدث بدءًا من المتحف المصري ثم التحرير ثم الكورنيش ثم متحف الحضارة.