"التعليم": 85.1% نجاح بعينة التصحيح العشوائية في الإستاتيكا بالثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" الذي أداها طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، في 15 يونيو الماضي 2019.

وبحسب بيان صحفي، قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نسبة النجاح بنتجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الاستاتيكا بلغت 85.1 %.

وأوضح عبد الحكم، أن أجمال عدد أوراق العينة بلغ 3 آلاف و 856 ورقة، أسفرت عن نجاح 3 آلاف و 314 طالبًا وطالبة، حصل منهم 153 طالب على الدرجة النهائية بالمادة.

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وحصل ألف و 137 طالبًا وطالبة على شريحة من 90% إلى 100%، بنسبة 34.3% من إجمالي حجم العينة.

كما حصل 761 طالبًا وطالبة، على شريحة من 80 إلى أقل من 90%، بنسبة 22.69% من إجمالي حجم العينة.

وحصل 524 طالبًا وطالبة على شريحة من 90 إلى أقل من 80%، بنسبة 15.81% من إجمالي حجم العينة.

وأشار عبد الحكم، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.