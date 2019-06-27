الأكاديمية العربية: مصر حريصة على تعزيز علاقتها مع الدول الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، حرص مصر في هذه المرحلة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة الأفريقية، وذبك في إطار ترؤسها للاتحاد الإفريقي حاليًا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، سفير زامبيا "ماجين طوبلي ليبيا" وسفير رواندا "الشيخ صلاح"، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أبو قير بالإسكندرية .

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وقدم عبد الغفار - خلال اللقاء - عرضًا موجزًا عن الأكاديمية وكلياتها ومقارها في مصر والخارج، والاتفاقيات العلمية والبحثية بين الأكاديمية والجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي.

من جهتهما، أعرب السفيران عن سعادتهما لزيارة هذا الصرح العلمي الكبير والعلاقة العظيمة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية، والتي ترجع إلى الرئيس جمال عبد الناصر والتي يكملها الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم رئيس الأكاديمية - في ختام اللقاء - هدايا تذكارية للسفيرين الذين قاموا بجولة في الأكاديمية،تضمنت زيارة مركز القبة السماوية والمحاكاة.