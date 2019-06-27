الجمجمة مهشمة.. القوى العاملة تعلن حالة شاب سقط من أعلى مبنى بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، عن حالة الشاب المصري "حافظ.م.م.أ.س" من محافظة الدقهلية بقرية مشلا ميت غمر، الذي سقط من أعلى بناية بالدور التاسع في إمارة الشارقة، أثناء عمله كنجار مسلح لدى إحدى شركات المقاولات، فضلا عن مستحقاته المالية لدى صاحب العمل.

وبحسب بيان اليوم، أصدرت الوزارة، توجيهات فورية، إلى مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات، بسرعة متابعة حالة العامل بشكل عاجل.

وتابت الوزارة: "التوجيهات بمتابعة مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي لحالة المصري المصاب أولا بأول، بالإضافة إلى متابعة مستحقاته المالية".

ووصف المستشار العمالي ياسر أحمد عيد حالة المواطن الصحية أنها سيئة للغاية، و"الجمجمة مهشمة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، ويتم علاجه على الضمان الصحي، لأنه حالة طارئة، ومن المقرر أن يستكمل علاجه على نفقة الدولة".

وأوضح أن الشاب المصاب مقيم على كفالة إحدى شركات تنظيم المعارض والمسئول عنها "قدري.م.م." مصري الجنسية ويمارس عمله كنجار مسلح لدى شركة: أ. للمقاولات لصاحبها "أبراهيم .ع.أ." مصري الجنسية لدى مشرع ملك شركة" أ. للمقاولات والبناء " بدون عقد إعارة أو أوراق نظامية وبعد سقوط المواطن المصري من الدور التاسع في أثناء العمل، تم على الفور احتجاز المقاول والتحقيق معه وحجز جواز سفره وما زالت التحقيقات بالنيابة العامة جارية.

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وأجرى مكتب التمثيل العمالي اتصالًا بالمقاول المسئول وتهرب في البداية من المسئولية، مؤكدا أن العامل ليس له مستحقات لديه وتم الاتفاق بضرورة مقابلة المستشار العمالي ياسر عيد بالقنصلية العامة في دبي اليوم، وحضر المقاول وتم عقد اجتماع معه ومع القنصل وتم الضغط عليه حتى أقر أن مستحقات المصاب حوالي ٣٠٠٠ درهم، فتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم لأسرة المصاب، وتعهد بتحويل مبلغ شهري قدره ١٥٠٠ درهم لأهل المصاب حتى تتضح الرؤية وهو مسئول عن ما يلزم للمصاب ضميريا رغم عدم مساءلته قانونا.

كما تم الاتصال بالكفيل الأصلي المدعو "قدري.م.م." والتأكيد أنه مسئول عن حالة المصاب في جميع الأحوال، وحاول - أيضا -التنصل من المسئولية، وذكر بأنه أعطى المصاب خطاب إعارة ولكنه لم يوثقها قانونا، وتم مواجهته بمسئوليته، وتم الاتفاق على تحويل مبلغ ٥٠٠٠ درهم أخرى لأسرة المصاب في مصر ووعد بتحويلها أول الأسبوع المقبل.

وجرى التوصل هاتفيا مع والد المصاب بقرية مشلا ميت غمر، وتوضيح الأمر، وعليه أن يتابع مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، والقنصلية العامة في دبي للوقوف على حالة نجله أولا بأول، بجانب توجيه الوزير للمستشار العمالي بمتابعة حالة المصاب ومستحقاته المالية وتم الاتفاق على تحويل المبالغ على حساب ابنه محمود ببنك مصر فرع ميت غمر بناء على طلب الوالد، وبالفعل قام المقاول بتحويل مبلغ ما يعادل ٥٠٠٠ درهم حسب الاتفاق لهذا الحساب.

كما انتقل المستشار العمالي ياسر عيد إلى مستشفى القاسمي بإمارة الشارقة لزيارة المصاب، الذي اتضح أن حالته الصحية سيئة للغاية، وتم لقاء مرافقيه من بلدته، وشرح لهم النقاط القانونية، وأن مكتب التمثيل العمالي يتابع الحالة بناء على تكليفات وزارة القوى العاملة، واننا متابعون للحالة وتم الاتصال ثانية بوالد المصاب للتأكيد على تحويل المبلغ وطمأنته على حالة ابنه - مضطرا على خلاف الحقيقة نتيجة للحالة النفسية، وجاري متابعة الحالة والتحقيقات.

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