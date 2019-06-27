وزيرة السياحة: 50 % زيادة للسياح الوافدين من الصين الفترة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إن السوق الصينية تعد إحدى أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، مشيرة إلى أن السياحة الوافدة من الصين إلى مصر زادت في الفترة الأخيرة بنسبة٥٠٪.

وأعربت خلال لقاء مع قناة (CCTV) الصينية التلفزيونية عن تطلعها لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين في مصر، وأبدت سعادتها بحفاوة استقبال الحكومة الصينية ومسئولي مقاطعة هونان للوفد المصري المشارك في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول.

وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية الصينية تاريخية، لافتة إلى علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي الدولتين، مشيرة إلى أن تجربة الصين في التنمية الاقتصادية تعد نموذجًا يحتذى به، وأن مصر تنظر إلى التجربة الصينية بعين الاعتبار في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي.

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يأتي اللقاء بالتزامن مع تواجد المشاط في الصين لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول والذي يقام في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ يونيو الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية المعرض حيث إنه منصة للتعاون وتبادل الأفكار والخبرات ليس فقط بين حكومات الدول ولكن أيضا بين القطاع الخاص حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات من مصر والدول الأفريقية والصين.

ولفتت إلى أن القارة الأفريقية قارة شابة وبها العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، والصين لديها التكنولوجيا المتطورة والخبرة، ما يعزز من فرص التعاون في المجالات المختلفة بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو ما يمثل أولوية لكافة الدول.

وأكدت المشاط أيضًا أهمية هذا المعرض لتعزيز التعاون بين الصين والقارة الأفريقية في مجالات عديدة منها الاستثمار والزراعة والطاقة والتجارة، مشيرة إلى أنه يأتي تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأضافت أن العلاقات بين الصين والقارة الأفريقية تاريخية وممتدة.