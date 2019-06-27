تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات تأمينية لمصريين باليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، في تحويل 373 ألفا و607 يورو، أي ما يوازى7 ملايين و98 ألفا و533 جنيه مصري، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان، من مؤسسة التأمين الإجتماعي "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال يونيو الجاري، وتم إرسال مستندات الصرف للبدء فى صرف المبالغ لمستحقيها.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزارة تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي باليونان، وعقد المستشار العمالي أشرف فؤاد بأثنيا، عدة اجتماعات مستمرة مع مسئولى هيئة التأمينات اليونانية، وتم مراجعة الحالات بدقة حتى تم التحويل لحساب هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية 39 حالة اشتراكات تأمينية لمصريين كانوا يعملون فى اليونان، فضلا عن إرسال مستندات الصرف للبدء في صرف المبالغ لمستحقيها.

وأضافت الوزراة، أن بهذا التحويل يصل عدد الحالات التي تم إرسالها حتى الآن 270 حالة بإجمالي مبلغ 3.2 مليون يورو، بالأسماء المستحقة وإيصالات التحويل.​