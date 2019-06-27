مدبولي يعلن زيارة وفد لمستثمرين ألمان لمصر الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل التي تهم المواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته مؤخراً إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وكذا عقد عدد من اللقاءات مع مسئولين ورجال اعمال من الجانب الألماني، سعياً لدفع أطر التعاون إلى مجال أرحب، خاصة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن ما قامت به الدولة المصرية من جهود في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، لاقى تقديرًا واضحًا من المسئولين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الألمان، الذين تم مقابلتهم خلال الزيارة، وأشاروا إلى أنهم ينظرون إلى مصر بصورة إيجابية، ويتطلعون إلى المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبار مصر سوقاً واعدة تتميز بالعديد من المقومات والامكانيات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن النظرة الإيجابية إلى مصر استناداً على ما تحقق من نتائج ايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى قد انعكست على توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، سواء مع شركة مرسيدس أو بوش، لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، ما يعطي رسالة مهمة لمختلف الشركات والمستثمرين على مستوى العالم، وأن إعلان شركتين بهذا الحجم الاستثمار في مصر إنما هو مؤشر على الثقة في الاقتصاد المصري، وما يتميز به المناخ الاستثماري في مصر من توافر العديد من الفرص الواعدة.

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وجدد رئيس الوزراء التأكيد في هذا الصدد أهمية الاستفادة من حالة الزخم التي تشهدها العلاقات المصرية الألمانية، والاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشدداً على أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه تشجيع المستثمرين المصريين أو الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة، عبر إتاحة العديد من التيسيرات والعمل على حل أي معوقات قد تواجههم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، تكوين فريق عمل بمجلس الوزراء مهمته متابعة أوجه التعاون مع ألمانيا وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن القيام بالتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا من المستثمرين الألمان سيحضرون إلى مصر في الفترة المقبلة؛ للوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات، ما يستوجب ضرورة الاستعداد للتعاون معهم، بما يسهم في سرعة بدء المشروعات في تلك القطاعات.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر لكل من شارك في الاستعداد الجيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على مختلف المستويات، مشيراً إلى خروج حفل الافتتاح بهذه الصورة المشرفة والمبهرة، إنما يعكس وجه مصر الحضاري، ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا، مشيدًا بالمظهر الحضاري الذي ظهرت عليه الجماهير والمدرجات، وعودة الأسرة المصرية للاستمتاع بالمباريات في الاستاد.

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