7معلومات عن مستشار الرئيس الجديد للشئون المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 291 لسنة 2019 بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارًا من 14 يونيو 2019. ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عنه: - مواليد قرية العزيزية محافظ الشرقية - تخرج من الكلية الحربية وتدرج في الرتب العسكرية حتي درجة لواء Advertisements - شغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة . - شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - يشغل منصب أمين صندوق تحيا مصر - يشرف على بناء فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين - نجح في توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لعملية تطوير وتحديث القوات المسلحة

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