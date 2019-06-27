مصر | إزالة 400 حالة تعدٍ على الطريق العام بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة 400 حالة تعدٍ على الطريق العام بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 حكم جزئى – 2 غرامات – 34 اشتباه – 34 حالة اشتابة – 2 خيال – 3 بائع متجول بدون ترخيص- وبلغ الإجمالي 45 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق.



وتم ضبط 80 كرسي – 200 سيخ حديد – 7 شمسية – 50 لوح خشب- 2 بروايطة – 7 استاند – 2 أسطوانة غاز 20 طقطوقة – 2 تروسيكل – 15 ترابيزة – 15 قلب شيشة وبلغ الإجمالي 400 حالة تعد على الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.