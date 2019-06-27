مصر | مدير أمن الجيزة يواصل حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يواصل حملاته لملاحقة الخارجين عن القانون بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي والمرور عن ضبط5 سحب متنوع – 20 مخالفة على نموذج 125 مرور – وبلغ الإجمالي 25 مخالفة مرورية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 199 كرسى – 7 ترابيزة – 10 قلب شيشة 2 ميزان متنوع – ثلاجة – 9 غلق وتشميع_ سلم خشب – أسطوانة غاز – عربة نقل سلع - وبلغ الإجمالي 231 حالة تعديات على الطريق العام.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.