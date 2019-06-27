مصر | "دقيق مدعم ولحوم فاسدة".. مباحث التموين تداهم مخبزا ومحل جزارة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دقيق مدعم ولحوم فاسدة".. مباحث التموين تداهم مخبزا ومحل جزارة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة ترويج 4 أطنان دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء، كما تمكنت من ضبط 60 كيلو لحوم فاسدة داخل محل جزارة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعتين.

ووردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة اكدتها التحريات عن قيام عزت.غ.م.س، 47 سنة، صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة العجوزة، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة إستخراج 82 % والذى يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصه ويستخدم في إنتاج خبز بلدى مدعم يصرف على بطاقات صرف الدعم وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء محدثًا بذلك إضرار جسيمه بالإقتصاد القومى للبلد بقصد تحقيق أرباح طائله غير مشروعة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، بعد الاستعانة بالمصادر السرية، تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية استهدفت المخبز المشار إليه وأمكن ضبط المتحري عنه وبتفتيش المخبز عثر بداخله علي 87 جوال دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 % زنة الواحد 50 كجم

وبلغ اجمالى المضبوطات 3 أطنان و900 كجم دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة.

كما تم ضبط سعيد.م. ا. صاحب محل جزارة دائرة قسم ثاني أكتوبر وضبط بداخل المحل 60 كجم لحوم بقرى غير صالحة للإستهلاك الأدمى كما جاء بتقرير مفتش الصحة، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

