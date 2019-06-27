مصر | عاجل.. الحماية المدنية توضح سبب حريق السوق القديم بالعتبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحماية المدنية توضح سبب حريق السوق القديم بالعتبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة بقيادة اللواء اسامة فاروق، من السيطرة على حريق اندلع داخل عدد من "باكيات بيع الخضار" بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسكي، والتهمت النيران عدد من الباكيات دون أي إصابات بشرية.

كانت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بسوق الخضار في العتبة، وفور انتقال 10 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.

وتبين أن الحريق التهم عددا من "باكيات بيع الخضار" دون وقوع أي خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهرائي.