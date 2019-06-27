مصر | تنفيذ 18 قرار إزالة بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 18 قرار إزالة بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 688 كرسي متنوع – 7 تروسيكل – 32 أسطوانة غاز – 238 ترابيزة – 85 استاند – 15 ثلاجة – 82 طقطقوة – 19 عربية يد – 38 ميزان – 23 كرتونة مياه – 35 شمسية – 5 كنبة – 12 جنط سيارة – 45 محضر اشغال طريق – 7 فلرش لبيع الخردوات والنظارات – 165 لوح خشب – 4 تروللي – 18 قرار إزالة – 7 سيخ حديد – 4 بنك خشب – 4 كوريك – 160 عرق خشب – 2 خلاطة +ونش – 125 قلب شيشة – 49 اوتاد وسلاسل حديدية -23 لافتة إعلانات – سماعة صب – 7 مرتبة – 7 تابلوة – 4 تراك خشب – 3 عربة كارو- سيارة ربع نقل- 4 غرشة شاي -2 عربة فول – 50 محضر تنظيم- 4 خزان مياه – 2 باب حديد – 10 كرتونة سيراميك – 7 بروايطة – 7 مانيكان ملابس- 2 وجاء فحم – وبلغ الإجمالي 2291 حالة تعديات على الطريق العام.

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ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.