مصر | كشف ملابسات سرقة شركة مطاحن بالإسكندرية

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 عاطلين – أحدهم مقيم بذات العقارمحل البلاغ والثلاثة الآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وكذا "تروسيكل" المستخدم فى نقل المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.