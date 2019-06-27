مصر | كشف ملابسات سرقة شركة مطاحن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة شركة مطاحن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات "محاسبة بإحدى شركات المطاحن بالإسكندرية" - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافها كسر الباب الخلفى المؤدى لإحدى حجرات الشركة وسرقة (5 شاشات LCD - 2 ماكينة طباعة ليزر- مجموعة دفاتر عبارة عن أذونات قيد خاصة بالشركة - لاب توب خاص بأحد الموظفين).
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 عاطلين – أحدهم مقيم بذات العقارمحل البلاغ والثلاثة الآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك).
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 عاطلين – أحدهم مقيم بذات العقارمحل البلاغ والثلاثة الآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وكذا "تروسيكل" المستخدم فى نقل المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.