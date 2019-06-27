مصر | بعد 7 سرقات.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 7 سرقات.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 7 وقائع سرقة، وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات بأماكن تصريفها وإخفائها لدى عميلهما "تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم". عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 7 وقائع سرقة، وبإرشادهما أمكن ضبط المسروقات بأماكن تصريفها وإخفائها لدى عميلهما "تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم". وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضيتى"سرقة"، تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، مُتخذان من نطاق مدينة 6 أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرمى.