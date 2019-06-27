مصر | بـ"4 ملايين جنيه".. إحباط تهريب 2.5 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"4 ملايين جنيه".. إحباط تهريب 2.5 كيلو كوكايين عبر مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية قادمة للبلاد حال وصولها لميناء القاهرة الجوي، وقد أسفر تفتيشها وفقًا للأطر القانونية عن ضبط (كمية من مخدر الكوكايين وزنت "2،500 كيلو جرام" إثنان كيلو وخمسمائة جرام، مخبأة داخل أذرع الجر المعدنية للحقيبتين خاصتها- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهتها أقرت بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء.

وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (4 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.