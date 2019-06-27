مصر | "الداخلية": استمرار العمل بالخط 108 للإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية": استمرار العمل بالخط 108 للإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه تقرر استمرار العمل بالخط التليفوني (108) الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والمخصص للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن تلك الجرائم والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها حيال المحاضر.



ويشار إلى سابقة التنويه عن إخلاء الرقم "108" وبدء تفعيل رقم آخر بدلًا منه بدايةً من أول يوليه القادم، إلا أنه وعقب التنسيق مع الجهات المختصة تم التوصل إلى إستمرار العمل بالخط الساخن رقم "108" وعدم تغييره.