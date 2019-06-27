مصر | "قتلها ورمى جثتها في النيل".. سقوط عامل خردة أنهى حياة زوجته بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتلها ورمى جثتها في النيل".. سقوط عامل خردة أنهى حياة زوجته بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط العثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه نهر النيل أمام قرية شرباص دائرة المركز.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط شخص قام بقتل زوجته لخلافات أسرية بينهما.

وتم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها ( ربة منزل سن 36 - مُقيمة بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية )، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوجها -عامل خردة سن 28 - مُقيم بذات العنوان).



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بالتعدي عليها مما أودى بحياتها، واستولى على متعلقاتها (هاتف محمول - 3 فيزا كارت - حذاء - أوراق منزلها)، ثم قام بنقل جثتها بالدراجة النارية خاصته (تروسيكل)، وقام بإلقائها بالنيل بمكان العثور، وأرشد عن التروسيكل ومتعلقاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.