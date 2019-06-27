أخبار مصر | رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يستقبل سفيرا زامبيا ورواندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يستقبل سفيرا زامبيا ورواندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، سفير زامبيا ماجين طوبلي، والسفير الشيخ صلاح، سفير دولة رواندا في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أبو قير الإسكندرية.

ورحب عبد الغفار بالسفراء، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة وأكد حرص مصر في هذه المرحلة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة الأفريقية خاصة أن مصر رئيس الاتحاد الإفريقي حاليًا.

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كما قدم "عبد الغفار" خلال اللقاء عرضا موجزا عن الأكاديمية وكلياتها ومقارها في مصر والخارج ، والاتفاقيات العلمية والبحثية بين الأكاديمية والجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي من جانبه.

وأعرب السفراء عن سعادتهم لزيارة هذا الصرح العلمي الكبير والعلاقة العظيمة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية التي ترجع إلى الرئيس جمال عبد الناصر والتي يكملها الآن، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في نهاية الزيارة قدم رئيس الأكاديمية هدايا تذكارية للسفراء الذين قاموا بجولة في الأكاديمية تضمنت زيارة مركز القبة السماوية والمحاكاة.