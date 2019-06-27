أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يتعاونان لتصنيع السيارات الكهربائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يتعاونان لتصنيع السيارات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لبحث التعاون فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وإقامة المرحلة الأولى لمجمع إنتاج الخلايا الشمسية بالتعاون مع شركة السبائك الحديدية وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

فى بداية اللقاء تم استعراض الدراسة الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر والتى تم إعدادها بواسطة اللجنة المشكلة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية وإمكانية التعاون بين شركات الإنتاج الحربى وشركات قطاع الأعمال العام للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية حيث تم التأكيد على اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه الي تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر حتى تصبح مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.

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وخلال اللقاء تم الترحيب بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية الرائدة في مجال إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا في مصر والشرق الأوسط وهى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال إمكانياتها الصناعية للمشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال والمزمع تنفيذه بواسطة وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتوطين هذه الصناعة بمصر حيث أنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بداية من استخلاص الكوارتز المصري النقى مرورًا بتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وصولاً إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.

ومن جانبه أعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن ثقته فى أمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية وإدخال أحدث التكنولوجيا العالمية بشركاتها لزيادة نسب المكون المحلى فى التصنيع ، وتم توجيه الشكر لوزارة الإنتاج الحربى على الدراسة التى تم إعدادها بشأن توطين تصنيع السيارات الكهربائية بمصر.

وأوضح بأنه توجد شركتان تابعتان للوزارة هما ( شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات ) ومخطط مشاركتهما فى أعمال التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية ( الميكروباص 14 راكب – المينى باص 32 راكب – الاتوبيسات) وذلك بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربى وإحدى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال ، وعن التعاون فى مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية أكد " توفيق " أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية هى إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وتعد أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج الفيروسيليكون ، وأشار إلى أن البيئة مناسبة حالياً لتنفيذ أحد مراحل مشروع مجمع إنتاج الألواح الشمسية من الرمال بها.