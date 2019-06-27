أخبار مصر | وزير الدفاع يعود إلى الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يعود إلى الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الإتحادية لحضور إجتماعات بصيغة (2+ 2) بين الجانبين المصرى والروسي.

وكان الفريق أول محمد زكى قد التقى خلال الاجتماعات مع نظيره الروسى سيرجي شويجو حيث أجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكرى، وناقش الجانبان سبل دعم آفاق التعاون العسكرى بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أواصر الشراكة بين مصر وروسيا.

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وأعرب القائد العام عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المثمر مع روسيا لاسيما فى المجال العسكرى، لافتاً إلى أن هذه الإجتماعات تشكل ركيزة أساسية لتوحيد مفاهيم التعامل مع التحديات المشتركة، بما يدعم جهود الأمن والسلم الدوليين.

ومن جانبه أشاد وزير الدفاع الروسى بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والإستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، مشيداً بأهمية الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أن مصر تعد نموذجاً للاستقرار فى ظل هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها المنطقة، كما أعرب عن إستعداد بلاده لترسيخ القدرات الدفاعية المصرية ودعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب بكافه صوره وأشكاله.

كما شارك الفريق أول محمد زكى فى مراسم الإفتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى ( الجيش - 2019 ) والذى يمثل أحد أبرز معارض الأسلحة والمعدات العسكرية فى العالم ويعرض خلاله أحدث المنتجات والمعدات العسكرية الروسية، حيث تفقد القائد العام أجنحة المنتدى مشيداً بالمستوى التكنولوجى والتقنى المتقدم للأسلحة والمعدات المشاركة بالمعرض.