أخبار مصر | لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تتفقد ميناء سفاجا البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تتفقد ميناء سفاجا البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ميناء سفاجا البحري حيث كان فى استقبال اللجنة اللواء ياسر عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا والذى استعرض اهم اعمال التطوير التى تمت بالميناء خلال الفترة الماضية والتى تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح هذه الاعمال حتى أصبح ميناء سفاجا ميناء محورى فى المنطقة ينافس الموانى العالمية ومنفذا للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية التى تقام بمنطقة جنوب الوادى والمثلث الذهبى كما أستعرض أهم المشروعات المستقبلية المزمع انشاؤها بالميناء خلال الفترة القادمة ومنها انشاء محطة متعددة الاغراض لخدمة أعمال التصدير والأستيراد والمشروعات المختلفة التى تقام بمنطقة جنوب الوادى والمثلث الذهبي.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة أنه تم الرد على كافة استفسارات أعضاء مجلس النواب حول ما يثار من مشكلات وأهم الاجراءات التى تتخذها الهيئة اولا بأول للتصدى لهذه المشكلات ومنع أى تكدسات بالميناء والعمل على راحة المترددين بالميناء وسرعة انهاء الاجراءات من خلال انشاء منظومة الشباك الواحد والفاتورة الموحدة والمنظومة الالكترونية وتتبع الشاحنات المترددة على الميناء ثم تفقد اعضاء اللجنة صالات السفر والوصول وأرصفة الميناء وخط سير الراكب.

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة فى الميناء سواء على المستوى الأمنى وتوفير الأجهزة الأمنية المختلفة كما أشادوا بالمستوى الحضارى للميناء ونظافة الصالات والأرصفة والساحات ومستوى الخدمة التى تقدم للركاب كما أشادوا بالمنظومة الالكترونية والتى من شأنها سرعة أنهاء الاجراءات.