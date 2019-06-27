أخبار مصر | مستشفى مصر للطيران تجدد اعتماد الإيجاك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى مصر للطيران تجدد اعتماد الإيجاك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر بمصر للطيران أنه في إطار حرص شركات مصر للطيران على الالتزام وتطبيق المعايير الدولية واستمرارا للدور الريادى الذى تقوم به مستشفى مصر للطيران برئاسه الدكتور اشرف القاضى رئيس مجلس الإدارة.

تم الاستمرار فى تجديد اعتماد معامل مستشفى مصر للطيران برئاسة الدكتوره /لبنى رشدى مدير اداره المعامل بالمستشفى من الايجاك( المجلس الوطنى للاعتماد) فى بعض التحاليل الكيميائية والهرمونات ودلالات الاورام.

ويعتبر المعمل من المعامل المعترف به دوليآ من حيث مطابقة الاجراءات للمواصفات القياسيه الدولية.

والمعمل مشترك ايضا فى برنامج ضبط الجوده الدولى RIQAS ومشترك فى برنامج الجوده الخارجى فى مجال تحاليل المخدرات والكحوليات ESFEQA.