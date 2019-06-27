أخبار مصر | قناة CCTV الصينية تستضيف وزيرة السياحة خلال مشاركتها في المعرض الاقتصادي التجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة CCTV الصينية تستضيف وزيرة السياحة خلال مشاركتها في المعرض الاقتصادي التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت قناة CCTV الصينية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وذلك خلال تواجدها في جمهورية الصين الشعبية لتمثيل مصر في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول والذي يقام في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من ٢٧ الى ٢٩ يونيو الجاري.

وخلال اللقاء أعربت الوزيرة عن سعادتها بحفاوة استقبال الحكومة الصينية ومسئولي مقاطعة هونان للوفد المصري، مؤكدة على أن العلاقات المصرية الصينية علاقات تاريخية، لافتة الى علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتي الدولتين، ومشيرة الى أن تجربة الصين في التنمية الاقتصادية تعد نموذجا يحتذى به، وأن مصر تنظر الى التجربة الصينية بعين الاعتبار في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي.

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وأشارت الوزيرة الى أهمية المعرض حيث أنه سيكون منصة تعاون وتبادل الأفكار والخبرات ليس فقط بين حكومات الدول ولكن أيضا بين القطاع الخاص حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات من مصر والدول الأفريقية والصين، لافتة الى أن القارة الأفريقية قارة شابة وبها العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، والصين لديها التكنولوجيا المتطورة والخبرة، مما يعزز من فرص التعاون في المجالات المختلفة بما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وهو ما يمثل أولوية لكافة الدول.

وأكدت أيضا على أهمية هذا المعرض لتعزيز التعاون بين الصين والقارة الأفريقية في مجالات عديدة منها الاستثمار والزراعة والطاقة والتجارة، مشيرة الى أنه يأتي تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأضافت أن العلاقات بين الصين والقارة الافريقية علاقات تاريخية وممتدة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن السوق الصيني يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر، مشيرة الى أن السياحة الوافدة من الصين الى مصر زادت في الفترة الأخيرة بنسبة ٥٠٪؜ ، لافتة إلى التطلع لاستقبال مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.