أخبار مصر | رئيس قسم الصدر بقصر العيني يوضح أنواع الالتهابات.. وأعراض الرئة عند الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قسم الصدر بقصر العيني يوضح أنواع الالتهابات.. وأعراض الرئة عند الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، وعضو الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، إن التهابات الصدر تعد من أكثر الأمراض الشائعة عند الأطفال؛ فعادة يصاب الأطفال بالزكام أو الأنفلونزا، وقد تتطور عند البعض الآخر لذلك يجب على الوالدين الحذر عند وجود أعراض أي مرض من الممكن أن تهدد حياتهم والذهاب إلى الطبيب المختص.

وأوضح أستاذ الصدر بقصر العيني، أن التهابات الصدر تنقسم إلى نوعين: الأول هو التهاب الشعب الهوائية، والثاني هو الالتهاب الرئوي، وكلاهما شائع عند الأطفال، لضعف جهازهم المناعي الذي ما زال يتطور، وهم أكثر عرضة للعدوى في سن مبكرة.

وذكر الدكتور أيمن سالم، أن أعراض التهاب الرئة عند الأطفال، تكون واضحة تمامًا للوالدين إذا كان الطفل مصابًا بها، وتشمل تلك الأعراض: الكحة والبصاق، والحمى التي تبقى لفترة طويلة، وصعوبة في التنفس، وارتفاع معدلات ضربات القلب، إضافة إلى فقدان الشهية، ووجود ألم في الصدر، وقد يؤثر أيضًا على البطن.