أخبار مصر | "الصيادلة": صرف 800 ألف جنيه إعانات خلال شهرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة": صرف 800 ألف جنيه إعانات خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، واللجنة المشرفة على ادارة النقابة والتي تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، عن صرف 800 ألف جنيه إعانات للصيادلة الذين تقدموا خلال شهري مايو ويونيو.

وأوضحت النقابـة، أن لائحة إعانات النقابة حددت الحالات المستحقة لصرف الإعانات والمبلغ المقدم وتضمنت:

أولا: يصرف مبلغ 15 ألف جنيه للحالات التالية:

1_حالات الإصابة بمرض السرطان

2_حالات زراعة الكبد

3_حالات زراعة الكلى 4_حالات العجز الكلى او الجزئى الذى يعقده عن العمل

ثانيًا: تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد أقصى 15 ألف جنيه للحالات التالية:

1_تصرف نسبة 25% من إجمالي التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى (بما لا يجاوز الحد الأقصى).

ثالثًا: يصرف مبلغ 10 آلاف جنية في حالات الوفاة، عمليات القلب المفتوح.

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رابعًا: يصرف مبلغ 5 آلاف جنية لحالات عمليات القسطرة، والعجز الجزئى، التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.

خامسًا: حالات حريق الصيدليات

يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كما يلي:

1_تلفيات أقل من 50%يتم صرف مبلغ 10 الاف جنية.

2_ تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 الف جنية.

3_تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 الف جنية.