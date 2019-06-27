شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: جيبوتي شريك هام لمصر في تحقيق الأمن الإقليمي بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، عن اعتزازه بالمستوى الذي تشهده العلاقات المصرية مع جيبوتي في شتى المجالات، خاصة الإقتصادية منها. وقال: «إن مصر تنظر لجيبوتي كشريك هام في تحقيق التنمية الإقتصادية والأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر والقرن، في ضوء وحدة التحديات التي تواجه البلدين».

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، لرئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له في مقر الرئاسة في جيبوتي، اليوم الخميس، حيث نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأخيه رئيس جمهورية جيبوتي.

وطلب الرئيس إسماعيل عمر جيله، من رئيس مجلس النواب، نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أيضاً.

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ومن جانبه، أعرب رئيس جيبوتي، عن تقديره لمشاركة الدكتور على عبدالعال، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، في احتفالات الذكرى الـ 42 لإستقلال جيبوتي، مشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، والذى يأتي اتصالاً بالجهود الصادقة التي تبذلها القيادة السياسية في كلا البلدين.

وقد شارك الدكتور على عبدالعال، والوفد المرافق، في احتفالات العيد الوطني لجمهورية جيبوتي، في حضور الرئيس إسماعيل عمر جيله، ورئيس مجلس النواب بجيبوتي محمد على حمدو، وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى، وممثلى البعثات الدبلوماسية المُعتمدة لدى جيبوتي.

وشهد المشاركون في احتفال اليوم الوطني لجيبوتي، عرضاً عسكرياً متنوعاً أمام منصة الإحتفال، ودعا رئيس جمهورية جيبوتي، عقب الإحتفال، الدكتور على عبدالعال، والوفد المرافق، إلى حفل استقبال بمقر رئاسة الجمهورية.

وتعد زيارة الوفد البرلماني رفيع المستوي برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتصالاً لجهود الدولة المصرية الحثيثة بكافة مؤسساتها لتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة، وخاصة مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على كافة المستويات.