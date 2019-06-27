شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع سيدة بوروندي الأولى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، سيدة بوروندى الأولى، دينيس نكومى نكورونزيزا، والتى تزور مصر حاليا في زيارتها الأولى، والتى تستمر عدة أيام يرافقها وفد رفيع المستوى.

أكدت «والي»، خلال الاستقبال، على عمق العلاقة بين الدولتين، وسبل دعم التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والطفولة والمرأة، حيث تم خلال اللقاء تقديم عرضا توضيحيا حول الجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين المرأة المصرية، تضمن العرض محاور تمكين المرأة اقتصاديا وفكريا واجتماعيا وسياسيا، ففي إطار الجانب الاقتصادى أشار التقديم التوضيحي إلى اهتمام الدولة المتزايد بتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة أنه نحو تحقيق الشمول المالى ارتفعت نسب السيدات ممن يمتلكن حسابات بنكية إلى 27%عام 2017 مقارنة بـ9% فقط عام 2014.

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كما تطرق العرض إلى برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، والذي تنفذه الوزارة منذ عام 2015 وقد بلغ عدد المستفيدات منه 2 مليون و735 ألف سيدة من خلال دعم سنوى بإجمالى 14 مليار و705 مليون جنيه، وبرنامج «مودة» و«2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل وبرنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل، كذلك تم تناول مراكز رعاية وحماية المرأة المعنفة من خلال 8 مراكز تقدم الرعاية الاجتماعية والنفسية والاستشارات القانونية، وأهم القوانين التي أصدرتها الدولة المصرية في إطار حماية المرأة خاصة المرأة المعاقة.

وتضمنت الزيارة جولة قامت بها سيدة بوروندى الأولى، والوفد المرافق لها، تصاحبها وزيرة التضامن الاجتماعي، داخل «دار فتيات العجوزة» التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى، حيث أبدت نكورونزيزا اهتمامها بدور الأيتام وبرامج الحماية والرعاية للوزارة، حيث اطلعت على التجربة المصرية وأحدث آليات البرنامج للتصدى لتلك الظاهرة.

كما تفقدت ورش الأشغال اليدوية وورشة تنمية المهارات والمسرح والعيادة والمكتبة وغرفة التلفزيون وحضور إحدى العروض الفنية للبنات، بالإضافة إلى زيارة الوحدة المتنقلة والمعنية بالتعامل مع الأطفال في الشارع ومحاولة جذبهم للالتحاق بدور الرعاية الاجتماعية.

وقامت سيدة بوروندى الأولى، والوفد المرافق لها، بزيارة المعرض الدائم للأسر المنتجة بوزارة التضامن الاجتماعى، حيث تفقدت المعروضات وأبدت إعجابها بنوعية المنتج المصري والجودة والتجربة الخاصة بالأسر المنتجة.

سيدة بوروندى الأولى تزور وزارة التضامن الاجتماعى

سيدة بوروندى الأولى تزور وزارة التضامن الاجتماعى