شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» توافق على تجنس 43 مصريًا بجنسيات أخرى ( نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الداخلية على حصول 21 مواطن مصري على جنسيات أجنبية مقابل عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما وافقت على حصول 22 مواطن مصري على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم: