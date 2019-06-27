شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: بدء رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بتكلفة 20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، عن بدء أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحي شمال بطول 3 كيلو متر ضمن خطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل.

وقال «راشد» إن أعمال تطوير الطريق تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه، وستنتهى خلال 6 أشهر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع المرورية لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة المرورية تساعد المواطنين على الوصول إلى أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها في أسرع وقت.

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وأضاف المحافظ إن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويعد محور مروري هام وحيوى بشمال الجيزة، حيث يربط بين محور أحمد عرابي ومنطقتى إمبابة والبراجيل، مشيراً إلى أن الشارع كان يعاني من تهالك طبقة الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به أدى إلى صعوبة حركة المواطنين به.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال تطوير الشارع وإزالة كافة تعديات المحلات والمقاهي من على خطوط التنظيم وتوسعته وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة وحتى شارع محمد حجازي، لافتا إلى أنه سيتم تدعيم الشارع بأعمدة إنارة ليد حديثة لإضاءة الشارع ودهان البلدورات ودعمه بالأشجار والنخيل والزراعات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية عليه.

وكلف «راشد»، رئيس حي شمال الجيزة، باستمرار إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بالشارع والتنسيق وإزالة أي معوقات بالشارع لتتماشى مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

من جهته، أشار محمد نور، رئيس حي شمال الجيزة، إلى أن الشركة المنفذة لأعمال الرصف بدأت بالفعل في تطوير الطريق وسيتم المتابعة اليومية لنسب تنفيذ الأعمال حتى يتم الإنتهاء من الطريق، لافتا إلى أنه في إطار توجيهات المحافظ بتجميل الميادين تم رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الأمل وإنشاء ميدان به ودعمه بالأشجار والمسطحات الخضراء وبأعمدة إنارة ليد حديثة.