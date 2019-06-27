شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترفض منح الجنسية لـ«سهام عامر» و«محمد سليمان» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفضت وزارة الداخلية طلب سيدة فلسطينية تدعى سهام فايز عامر، إكسابها الجنسية المصرية تبعاً لوالدتها، وطلب محمد سليمان التلباني من فلسطين، إكسابه الجنسية المصرية تبعا لوالدته، وذلك لدواع أمنية. نشر القراران في عدد الوقائع الرسمية الصادر صباح اليوم.

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