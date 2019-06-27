شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق بين «الصحة» و«الخدمات البيطرية» لتوحيد منظومة تسجيل المبيدات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسعى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة إلى التنسيق بينها وبين الإدارة المركزية للصيدليات بوزارة الصحة ولجنة تسجيل المبيدات الحشرية البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتوحيد منظومة تسجيل وتداول المبيدات في مصر.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية الخميس، إنه تم وضع برنامج لتفقد مصانع تخليق وتجهيز المبيدات بجمهورية مصر العربية والعمل على الارتقاء بها كصناعة وطنية واعدة وصولاً إلى المستويات العالمية للإنتاج، موضحا أن لجنة منبثقة عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تختص بالقيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع المحلية المختصة بتصنيع وتجهيز مبيدات الآفات الزراعية للوقوف على الإمكانيات والقدرات الفنية والإنتاجية لها والتوجيه لما فيه تطويرها.

وأضاف «عبدالمجيد»، أن لجنة زيارة المصانع قامت بإعداد تقارير مدعمة بالصور تعرض على اللجنة الرئيسة، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجنة وتعميم استخداماته كنافذة فنية للمتعاملين في مجال مبيدات الآفات الزراعية، حيث يتضمن قاعدة بيانات لجميع المبيدات المسجلة والتي سبق تسجيلها في جمهورية مصر العربية وتوصياتها وبيانات محال الاتجار في المبيدات في مصر، وكذلك جميع الإصدارات والقرارات الصادرة عن اللجنة والتي تهم المزارعين ومصدري ومستوردي الحاصلات الزراعية.