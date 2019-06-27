شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة حار.. والقاهرة «37» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الجمعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهارا لطيف ليلًا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «27- 37»، ، إسكندرية «24 – 31»، قنا «30 – 43»، الأقصر «30– 44»، أسوان «32 – 44».