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بيان عاجل بالبرلمان لوزيرة الصحة عن تعدي القوارض على الموتي بمشرحة بني مزار

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تريزا كمال 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب عادل بدوي، عضو البرلمان عن دائرة بني مزار بالمنيا، ببيان عاجل وطلب لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول ما يحدث بمشرحة بني مزار من انتشار الفئران التي تتعدي على جثامين الموتى.

وأكد النائب أنه كان قرار صدر من النيابة العامة بغلق مشرحة بني مزار نظرا لتعدي القوارض (الفئران) على جثامين الموتى واختفاء أو تأكل بعض أعضاء المتوفي، ونتيجة لذلك صدر قرار النيابة العامة بالغلق وتحويل جثامين الموتى إلى مستشفي مغاغة العام، الأمر الذي تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.

بيان عاجل بالبرلمان للصحة بعد تعدي فئران علي جثث موتي بمشرحة في المنيا
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