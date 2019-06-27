شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إجراءات جديدة لمكافحة غش المبيدات وتفعيل صلاحيات الأجهزة الرقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حول ما تم إنجازه من خلال اللجنة، متضمنا وضع خطة لتقديم الدعم الفني واللوجيستي، وصولاً إلى نظام رقابي يمكنه السيطرة على التداول والاتجار في المبيدات والحد من ظاهرة غش المبيدات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية بملاحقة مخالفات الغش.

وأوضح التقرير إنه تم عمل دراسة حالة لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات الآفات الزراعية بعمل استبيان شمل المزارعين والتجار ومهندسي المكافحة والباحثين للتعرف على هذه الظاهرة ونسبتها، ومصادرها، وأساليب وطرق الغش، والآثار الناتجة عنها، فضلاً عن الحلول المقترحة.

وأشار التقرير إلى إنه تم تنفيذ الاستبيان في 5 محافظات تمثل القطاعات الزراعية بالجمهورية وتم اختيار 3 مراكز في كل محافظة و3 قري في كل مركز وحللت البيانات إحصائياً بالمعمل المركزي للمبيدات لبحوث التعميم والتحليل الإحصائي بمركز البحوث الزراعية وقدرت حجم هذه الظاهرة بحوالي 17%.

وأوضح التقرير أنه تم استحداث لجنة الرقابة على المبيدات تضم في عضويتها ممثلين عن شرطة البيئة والمسطحات ومصلحة الجمارك والرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومدير جمرك الإسكندرية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، بحيث تم زيادة عدد الحملات التي تقوم بها شرطة البيئة والمسطحات بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تدريب عدد (100) من الكوادر الشابة من 20 محافظة بواقع 5 من كل محافظة على الرقابة على المبيدات، بحيث تتبع هذه الكوادر أقسام مكافحة الآفات في المديريات إدارياً والمعمل المركزي للمبيدات فنياً، مع العمل على منحهم صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

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ولفت التقرير إلى إنه تم البدء في إنشاء مراكز متميزة في كل مديرية زراعة كمرحلة أولي تحتوي على جميع مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوق منها وبأسعار معتدلة، وفي حالة نجاح هذه التجربة تعمم في كل المديريات، وقد تم بالفعل افتتاح مركز تميز بمديرية الزراعة بمحافظة قنا، وجاري إنشاء مركز تميز بمديرية الزراعة بالشرقية ومركزين بمحافظة الإسكندرية.

ونظمت اللجنة عددا من البرامج التدريبية والتي من شأنها المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية ورفع المستوى المعرفي نحو الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات وحث أصحاب المصلحة للمشاركة في هذه البرامج التدريبية كضريبة مجتمعية تدفعها.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية الخميس، إنه تم عقد برامج تدريبية للمديرين المسؤولين عن محلات الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، حيث توفر هذه البرامج فرص عمل حرة لحوالي 1000 مهندس زراعي سنوياً، ويتم التدريب من خلال 14 مركز تدريبي معتمد في محافظات مصر المختلفة وقد تم تدريب حوالي 700 مدير مسؤول منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه أي خلال 6 شهور فقط، كما تم عقد سلسلة من الدورات التدريبية لتدريب المدربين واعتمادهم لتنفيذ هذه البرامج التدريبية.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن اللجنة تستهدف تأهيل وتدريب 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة مما يعطيهم فرص للعمل الحر يحقق لهم دخل شهري جيد فضلا عن حماية البيئة والصحة العامة والحد من تلوث المحاصيل والمنتجات الزراعية بمتبقيات المبيدات فضلا عن مكافحة الغش والتهريب وأحد الوسائل الجيدة لإيجاد آلية لتتبع المبيدات التي يتم تطبيقها على المحصول بغرض تقليل متبقيات المبيدات في المحصول.

وأوضح أن إجمالي ما تم تنظيمه من دورات تدريبية في هذا المجال بلغ حوالي 169 برنامج تدريبي أسفرت عن تدريب 5869 مطبق مبيدات من مختلف محافظات الجمهورية حتى منتصف يونيو 2019، وتعمل اللجنة جاهدة على تكثيف هذه الدورات لمضاعفة عدد المتدربين حتى يمكن الوصول إلى تدريب العدد المستهدف50 ألف متدرب خلال أعوام قليلة قادمة تستطيع تغطية كافة المساحة المحصولية في مصر.

وأضاف «عبدالمجيد» أن اللجنة قامت بتدريب مهندسي مكافحة الآفات والإرشاد الزراعي من خلال برامج تدريبية متخصصة بالاستعانة بخبراء من مركز البحوث الزراعية كل في مجاله، حيث تم عقد برامج تدريبية عن طرق مكافحة عدة آفات اقتصادية مثل: سوسة النخيل الحمراء والتوتا أبسليوتا وحشرة الحشد الخريفية، وبرامج تدريبية للعاملين بالصوامع ومخازن الغلال واتحاد المصدرين والمجلس التصديري.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات إنه تم استحداث برامج تدريبية لتدريب الأطباء والمسعفين على علاج حالات التسمم وبرامج تدريبية لتدريب شرطة المسطحات المائية والبيئية على أساليب مكافحة غش وتهريب المبيدات، حيث تم تدريب أكثر من 6000 متدرب منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه، كما تم تنفيذ برامج تدريب مطبقي المبيدات بغرض إعداد مطبق مبيدات مدرب ومعتمد أسوة بالعالم المتقدم.