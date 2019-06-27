شكرا لقرائتكم خبر عن «روساتوم» تحتفل بعيد ميلاد صناعة الطاقة النووية في روسيا قبل 65 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية، أمس الأربعاء، بعيد ميلاد صناعة الطاقة النووية الروسية قبل 65 عامًا، تزامنا مع ذكرى إنشاء أول محطة للطاقة النووية في العالم بمدينة أوبنينسك الروسية.

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وقال أليكسي ليكاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية: «إذا نظرنا إلى الوراء على مدى السنوات الـ 65 الماضية، سنجد أن تكنولوجيا الطاقة النووية قد طرأ عليها تطورا هائلا جعلها أكثر أمانًا وأكثر موثوقية وأكثر كفاءة من أي وقت مضى، فمنذ عام 1954، استطاعت صناعة الطاقة النووية السلمية أن تتعلم العديد من الدروس وأن تقدم الكثير من ضمانات الأمان وأن تحقق أفضل الممارسات في هذا المجال، فضلا عن اعتماد معايير عالمية للجودة والسلامة بحيث أصبحت فكرة العالم بدون طاقة نووية الآن غير واردة، واليوم في عام 2019، نحن فخورون بأننا قادرون على تقديم أحدث مفاعل نووي VVER-1200 من الجيل الثالث المطور ذو قدرات طاقية أكبر من أي وقت مضى، وذو معايير أمان تعد الاعلي على مستوى العالم».

و اقيم حفلا في مقر شركة روساتوم في موسكو وحفلا لتوزيع الجوائز احتفالا بهذه المناسبة، كما تم تنظيم جولة إعلامية لوسائل الإعلام المحلية ومائدة مستديرة لمناقشة تأثير محطات الطاقة النووية على البيئة بداخل مفاعل أوبنينسك والذي كان قد تم افتتاحه في 27 من يونيو 1954.

ستقوم مدينة أوبينسك أيضًا بعمل حفلات موسيقية ومراسم لمنح جوائز، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرا علميا دوليا حول الطاقة النووية بدعم من شركة روساتوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يضم شخصيات علمية بارزة في مجال صناعة الطاقة النووية حول العالم.