محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
حذر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة لتجنب التعرض لضربة شمس؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ونصح شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم، المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تشهدها البلاد، وارتداء الملابس القطنية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.
وناشد المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.
وبالنسبة للسائقين، نصح شاهين، بالحذر أثناء القيادة فترة تكون الشبورة، وضبط إطارات السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، وعدم ملء "التنك" بالبنزين للنهاية حتى يسمح لامتداد السوائل والبخار للخارج.
يذكر أن الأرصاد الجوية أعلنت موجة حارة تصلها ذروتها غدًا الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الذروة غدًا".. نصائح وتحذيرات مهمة للأرصاد في الموجة الحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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