محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
توجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منذ قليل، إلى منطقة العتبة؛ لمتابعة جهود الحماية المدنية في إخماد حريق سوق الخضار.
وأوضحت محافظة القاهرة، أن الحريق بدأ الساعة 5 فجرًا، وجاري حصر الخسائر.
وسيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، على حريق نشب داخل عدد من المحال والفروشات بسوق الخضار بمنطقة العتبة في الموسكي.
وبينت التحريات الأولية لمكان الحريق أن الحريق التهم عددا من الباكيات دون وقوع أية خسائر بشرية، وتواصل القوات عمليات التبريد عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.
وتواصل الأدلة الجنائية جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.
وتلقى مسؤول غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا ممن شرطة النجدة، بنشوب حريق بسوق الخضار بالعتبة، فتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أول تحرك لمحافظة القاهرة بشأن حريق العتبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.