​محافظ الجيزة: رصف طريق مطار إمبابة بتكلفة 20 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بدأت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحي شمال بطول 3 كم ضمن خطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة -في تصريح اليوم الخميس- إن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، وذلك بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه وستنتهي خلال 6 أشهر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع المرورية لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة المرورية تساعد المواطنين على الوصول إلى أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها في أسرع وقت.

وأوضح راشد أن الشارع يشهد كثافات مرورية عالية ويُعد محورًا مروريًا مهمًا وحيويًا بشمال الجيزة حيث يربط بين محور أحمد عرابي ومنطقتي إمبابة والبراجيل، مشيرًا إلى أن الشارع كان يعاني من تهالك طبقة الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به أدى إلى صعوبة حركة المواطنين به.

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وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم البدء في أعمال تطوير الشارع وإزالة كافة تعديات المحلات والمقاهي من على خطوط التنظيم وتوسعته، وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة وحتى شارع محمد حجازي.. لافتًا إلى أنه سيتم تدعيم الشارع بأعمدة إنارة ليد حديثة لإضاءة الشارع ودهان البلدورات ودعمه بالأشجار والنخيل والزراعات الخضراء لإضفاء لمسه جمالية عليه.

وكلف راشد رئيس حي شمال الجيزة باستمرار إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بالشارع والتنسيق وإزالة أي معوقات بالشارع لتتماشى مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

وأضاف محمد نور رئيس حي شمال الجيزة أن الشركة المنفذة لأعمال الرصف بدأت بالفعل في تطوير الطريق وسيتم المتابعة اليومية لنسب تنفيذ الأعمال حتى يتم الانتهاء من الطريق.

وأشار إلى أنه في إطار توجيهات المحافظ بتجميل الميادين فقد تم رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الأمل وإنشاء ميدان به ودعمه بالأشجار والمسطحات الخضراء وبأعمدة إنارة ليد حديثة.